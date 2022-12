Insidertrade: STEMMER IMAGING-Aktien zugekauft

Zum 28.12.2022 wurde bei STEMMER IMAGING ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Deals ging am 29.12.2022 ein. Kemm, Uwe, Vorstand, baute das eigene Depot am 28.12.2022 um STEMMER IMAGING-Anteile aus. Kemm, Uwe erwarb 1.000 Aktien zu einem Kurs von je 33,40 EUR. Das Papier von STEMMER IMAGING legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,90 Prozent auf 32,00 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die STEMMER IMAGING-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,50 Prozent auf 32,80 EUR. STEMMER IMAGING ist derzeit am Markt 207,35 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 6.500.000 Aktien.

Am 27.05.2022 führte Kemm, Uwe zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 1.000 Aktien zu jeweils 31,73 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net