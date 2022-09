Insidertrade: UmweltBank-Aktien ins Depot genommen

Aktien in diesem Artikel UmweltBank 13,00 EUR

-3,70% Charts

News

Analysen

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei UmweltBank am 15.09.2022 informiert. UmweltBank meldete den Insiderdeal am 19.09.2022. Koppmann, Jürgen, Vorstand bei UmweltBank, hat am 15.09.2022 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 1.500 Aktien zu je 13,05 EUR. Mit einem Wert von 13,05 EUR bewegte sich die UmweltBank-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die UmweltBank-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,20 Prozent auf 12,90 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 500 UmweltBank-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank beläuft sich aktuell auf 460,66 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 35.435.100 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 06.02.2019 UmweltBank-Anteile gehandelt. Koppmann, Jürgen erhöhte sein Engagement um 1.000 UmweltBank-Papiere zu jeweils 8,68 EUR.

Redaktion finanzen.net