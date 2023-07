Insidertrade: Vectron Systems-Aktien zugekauft

Meldepflicht nachgekommen

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Vectron Systems-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel

Am 06.07.2023 konnte bei Vectron Systems ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Meldung des Deals ging am 07.07.2023 ein. Thye, Christoph, Vorstand bei Vectron Systems, fügte am 06.07.2023 21.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 4,57 EUR aufgerufen. Bis zum Handelsende ging es für das Vectron Systems-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 6,20 Prozent auf 4,60 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Vectron Systems-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 2,20 Prozent auf 4,66 EUR. Insgesamt wurden 119 Vectron Systems-Aktien gehandelt. Der Vectron Systems-Wert wird an der Börse aktuell auf 37,79 Mio. Euro beziffert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 8.056.510.

Vor dem Simon, Dr. rer. oec. Ralf-Peter-Handel sorgte zuletzt am 06.07.2023 eine Führungskraft für Aufsehen. Vectron Systems-Simon, Dr. rer. oec. Ralf-Peter Vorstand holte sich 4.500 Aktien für je 4,57 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net