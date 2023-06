Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Intel 29,18 EUR

0,48% Charts

News

Analysen

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 29,15 EUR. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9.444 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 43,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 25,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 28,33 USD angegeben.

Intel gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Intel hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,87 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,17 Prozent auf 11.715,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18.353,00 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,406 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ-Titel Intel-Aktie dreht ins Minus: Intel verhandelt mit der Bundesregierung über höhere Finanzhilfen

Apple-Aktie gibt ab: Apple schließt Milliarden-Deal mit Broadcom

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com