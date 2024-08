Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Dienstagnachmittag höher

Intel im Fokus

Die Aktie von Intel zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 20,03 USD.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 20,03 USD. Bei 20,14 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.442.126 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 51,27 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 156,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 18,84 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 6,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,375 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,00 USD je Intel-Aktie an.

Am 01.08.2024 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,35 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 12,83 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,354 USD je Intel-Aktie.

