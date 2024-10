Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Kurs der Intel

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 22,73 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 22,73 USD zu. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 22,82 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 22,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 1.482.829 Stück.

Am 28.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 125,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,52 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,366 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 30,43 USD angegeben.

Am 01.08.2024 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 12,83 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Am 23.10.2025 wird Intel schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,271 USD je Aktie belaufen.

