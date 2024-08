Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Intel

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 21,14 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 21,14 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 20,83 USD. Bei 21,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.143.433 Intel-Aktien.

Am 28.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,27 USD. 142,53 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 18,84 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,365 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,740 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,00 USD für die Intel-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 12,83 Mrd. USD, gegenüber 12,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,90 Prozent präsentiert.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,329 USD in den Büchern stehen haben wird.

