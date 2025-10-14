DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,26 -4,3%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.905 -1,7%Euro1,1588 +0,1%Öl63,30 -0,1%Gold4.165 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag für polnische Armee -- Michelin durch Prognosesenkung belastet -- Continental im Fokus
Top News
Samsung-Aktie aber im Minus: Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung Samsung-Aktie aber im Minus: Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung
Neues Allzeithoch: Darum nimmt der Goldpreis die Rekordjagd wieder auf - auch Silber setzt Höhenflug fort Neues Allzeithoch: Darum nimmt der Goldpreis die Rekordjagd wieder auf - auch Silber setzt Höhenflug fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

International School Augsburg: Starker EBITDA-Anstieg

14.10.25 07:20 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

International School Augsburg: Starker EBITDA-Anstieg | finanzen.net

Zunehmende Schülerzahl lässt Wachstumserwartungen steigen. 

Werte in diesem Artikel
Aktien
International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige AG
5,50 EUR -2,50 EUR -31,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im ersten Schulhalbjahr 2024/25 (per 28.2.) die Zahl der eingeschriebenen Schüler, an der sich die Schulgeldeinnahmen und die staatlichen Zuschüsse orientieren, auf einen neuen Rekordwert von 383 (zuvor: 377) gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den Umsatz deutlich auf 4,23 Mio. Euro (HJ 2023/24: 3,77 Mio. Euro) gesteigert. Die spürbare Umsatzsteigerung spiegele sich zudem in einem deutlich überproportionalen Anstieg des EBITDA um 41,8 Prozent auf 0,42 Mio. Euro (HJ 2023/24: 0,30 Mio. Euro) wider. Der starke Umsatzanstieg gleiche sogar den auf 3,07 Mio. Euro (HJ 2023/24: 2,73 Mio. Euro) erhöhten Personalaufwand aus. Typischerweise stelle laut GBC der Personalaufwand, der insbesondere die Lehrergehälter enthalte, die dominierende Kostenposition dar. Da die Entwicklung im ersten Halbjahr sowohl auf Umsatz- als auch auf Ertragsebene etwas besser als vom Analystenteam erwartet ausgefallen sei, passe GBC die Schätzungen hinsichtlich der Zahl der eingeschriebenen Schüler und der damit verbundenen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2024/25 leicht nach oben an und gehe nun von 383 Schülern und voraussichtlichen Umsatzerlösen von 8,16 Mio. Euro (zuvor: 8,06 Mio. Euro) aus. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells das Kursziel von 19,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.10.2025, 16:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.10.2025 um 08:42 Uhr fertiggestellt und am 13.10.2025 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0074936735fd23a12fd06bdf96e50c63
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps