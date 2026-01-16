DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.216 -0,1%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Internationale Agrarminister für effizientere Wassernutzung

17.01.26 18:09 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Eine internationale Agrarministerkonferenz in Berlin hat sich für eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft ausgesprochen. Dies könne etwa durch präzise Bewässerung, besseren Bodenschutz und weniger Lebensmittelverluste gefördert werden, sagte Bundesminister Alois Rainer (CSU) als Gastgeber. Die Landwirtschaft sei nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung.

An dem Treffen am Rande der Agrarmesse Grüne Woche nahmen nach Ministeriumsangaben Regierungsvertreter aus 61 Staaten und Vertreter von 14 internationalen Organisationen teil. Die Konferenz stellte demnach heraus, dass die Landwirtschaft auf ausreichend Wasser angewiesen sei, um die globale Ernährung zu sichern. Zugleich könne sie als einer der größten Wasserverbraucher entscheidend zu einer nachhaltigen Nutzung beitragen./sam/DP/zb