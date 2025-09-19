DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.511 ±0,0%Euro1,1744 ±-0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 SAP 716460 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Leseliste: Bücher über Warren Buffett, die für Investoren interessant sind Leseliste: Bücher über Warren Buffett, die für Investoren interessant sind
KW 38: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 38: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Intersport stemmt sich gegen Konsumflaute

21.09.25 14:41 Uhr

HEILBRONN (dpa-AFX) - Trotz der mauen Konsumstimmung rechnet Intersport wieder mit etwas besseren Geschäften. "Online sind wir bisher deutlich stärker gewachsen als der Markt, und auch im stationären Handel lief das Geschäft über den Sommer wieder etwas besser. Wir hoffen, gut durch die Kurve zu kommen", sagte der Chef des Händlerverbunds, Alexander von Preen, der Deutschen Presse-Agentur.

Wer­bung

Voraussetzung dafür sei aber, dass sich auch das letzte Quartal, das besonders wichtig für die Händler sei, entsprechend entwickle. Profitiert habe man unter anderem von der hohen Nachfrage nach Artikeln für Laufsportarten.

Das Geschäftsjahr bei Intersport Deutschland dauert von Anfang Oktober bis Ende September. 2023/24 haben die Händler unter anderem wegen der getrübten Konsumstimmung einen Umsatz von 3,46 Milliarden Euro gemacht - er lag damit ein Prozent unter dem Höchstwert des Vorjahres. Angaben zum Gewinn machte der Händlerverbund generell nicht.

Intersport auf Expansionskurs

Intersport ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Sporthändlergruppe. Ihr gehörten zuletzt bundesweit rund 700 Händlerinnen und Händler mit mehr als 1.400 Geschäften an. Mehr als 400 davon firmieren auch unter dem Namen Intersport. Bis 2030 will der Verbund seinen Umsatz auf etwa sechs Milliarden Euro steigern - und damit auf einen erwarteten Marktanteil von gut 30 Prozent.

Wer­bung

Intersport expandiert kräftig: Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland dazukommen. Weit über die Hälfte des 2023 ausgegeben Ziels habe man bereits erreicht, sagte von Preen. Auch in den eigenen Online-Marktplatz und die Digitalisierung werde man weiter investieren.

"Kunden erwarten nicht nur hochwertige Produkte"

Wachsen will der genossenschaftliche Verbund auch mit besonders großen Premium-Geschäften. Davon gibt es sechs in Deutschland, mehr als fünf weitere sollen bis Ende 2026 folgen. Die dortigen Händler bietet unter anderem Trailrunning-Events, Gipfeltouren und Ski-Tests in den Alpen oder Vorbereitungen für den Berlin-Marathon an. Auch zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer im kommenden Jahr seien Aktionen geplant.

Intersport ist auch offizieller Partner mehrerer Hyrox-Rennen. Dabei handelt es sich um einen Indoor-Wettkampf, bei dem die Teilnehmer achtmal 1.000 Meter rennen und dazwischen Workout-Stationen bewältigen. "Hyrox ist zur weltweit am schnellsten wachsenden Fitness-Sportart aufgestiegen - Tendenz stark steigend", saget von Preen. "Hier sind wir gemeinsam mit unseren Händlern gern dabei: allein beim Event in Hamburg Anfang Oktober werden 12.000 Sportler erwartet."/jwe/DP/stw