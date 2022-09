Investition vergrößert: Insider greift bei sino-Anteilen zu

Bei sino kam es am 23.09.2022 zu einem Insidertrade. sino meldete den Insiderdeal am 26.09.2022. 1.834 sino-Papiere zu jeweils 27,25 EUR erwarb am 23.09.2022 Hillen, Ingo, Vorstand. Der sino-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,50 Prozent auf 26,90 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die sino-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 6,10 Prozent auf 27,70 EUR nach oben. An diesem Tag wechselten summa summarum 104 sino-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht sino einen Börsenwert von 64,28 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 2.337.500 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 23.09.2022 sino-Anteile gehandelt. Hillen, Ingo erwarb zu diesem Zeitpunkt 8.466 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 27,12 EUR.

Redaktion finanzen.net