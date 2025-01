Investitionsvereinbarung

Der Luxusgüterkonzern Kering und die Private-Equity-Gesellschaft Ardian haben eine Investitionsvereinbarung über drei hochwertige Immobilien in Paris unterzeichnet.

Wie die Unternehmen mitteilten, bringt Kering das Hôtel de Nocé und zwei Gebäude an der Avenue Montaigne in ein neu gegründetes Joint Venture ein. Ardian wird einen Anteil von 60 Prozent an dem Immobilien-Portfolio halten und Kering 40 Prozent. Der Nettoerlös für Kering aus der Transaktion beläuft sich den Angaben zufolge auf 837 Millionen Euro.

An der EURONEXT in Paris schießt die Kering-Aktie am Donnerstag zeitweise um 7,46 Prozent nach oben auf 239,90 Euro.

