AIXTRON überzeugt bei Umsatz und Gewinn - Auftragseingang bricht ein

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Im ersten Quartal konnte das im TecDax notierte Unternehmen den Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zwar stärker steigern als von Experten erwartet, der Auftragseingang war aber extrem schwach. In den ersten drei Monaten ging das Volumen der neuen Aufträge im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf knapp 54 Millionen Euro zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Dies spiegele die Investitionszurückhaltung unserer Kunden wider, sagte Vorstand Bernd Schulte.

Gestützt auf den starken Auftragseingang im vergangenen Jahr setzte AIXTRON SE