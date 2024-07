Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Rating im Fokus

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Segmente Elektronik und Gesundheit dürften ein schwaches Segment Life Sciences ausgeglichen haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das quantitative Ziel für die Umsatzentwicklung in diesem Jahr dürften die Darmstädter bestätigen. Dabei könnte es aber Verschiebungen zwischen den Sparten geben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:50 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 154,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 11.582 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 9,0 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren.

