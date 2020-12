SAP-Aktie gesucht: SAP macht Ernst mit Börsengang der Tochter Qualtrics

Der Anbieter von Marktforschungssoftware wolle an die Tech-Börse NASDAQ gehen, teilte Qualtrics am Montagabend in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mit.

Die Aktien sollen für 20 bis 24 US-Dollar pro Stück verkauft werden. Als Wert des Börsengangs nannte Qualtrics 100 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag dürfte aber nur ein Platzhalter sein. Die Investmentbanken Morgan Stanley und JPMorgan begleiten den Börsengang.

SAP hatte im Juli angekündigt, Qualtrics an die Börse bringen zu wollen. SAP hatte das Unternehmen vor gut zwei Jahren für acht Milliarden US-Dollar gekauft. Der deutsche Konzern könnte jetzt eine Gelegenheit nutzen, den Zukauf zu günstigen Bedingungen zu Geld zu machen.

In der Pflichtmitteilung legte Qualtrics offen, dass der Finanzinvestor Silver Lake am 23. Dezember zugestimmt hat, für 550 Millionen US-Dollar in einer Privatplatzierung Qualtrics-Aktien zu kaufen. Die Hälfte erwirbt Silver Lake zum Preis des Börsengangs, den Rest für 21,64 US-Dollar pro Aktie.

Die Aktien von SAP legen am Dienstag auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 1,73 Prozent auf 107,08 Euro zu.

Händler sahen in den Börsenplänen für Qualtrics zwar keine Überraschung, nachdem eine entsprechende Ankündigung schon im Juli erfolgte. Dem Kurs scheint die Perspektive mit mehr Details zu den Börsenplänen dennoch zu helfen. Geplant ist laut einem Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC zwei Aktiengattungen zu schaffen. Die A-Aktien werden an Investoren verkauft, die B-Aktien mit mehr Stimmrechten wird SAP halten.

