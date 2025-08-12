DAX24.174 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1634 -0,3%Öl66,83 +0,6%Gold3.388 -0,3%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 08.08.2025

08.08.25 12:31 Uhr

(NEU: Zeitplan Thyssenkrupp Marine Systems)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)

ERSTNOTIZ: Mitte Oktober 2025 als Spin-Off

BRANCHE: Rüstungsgüter (U-Boote, Schiffe)

SITZ: Kiel

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Aumovio (Automotive-Sparte von Continental)

ERSTNOTIZ: 18. September 2025 als Spin-Off

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Hannover

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Stada

ERSTNOTIZ: IPO auf September 2025 verschoben (Bericht); Eigentümer Bain und Cinven

peilen IPO im Herbst an

BRANCHE: Pharma

SITZ: Bad Vilbel

VOLUMEN (WERT): Spekulativ 1,5 Milliarden Euro

BEWERTUNG: spekulativ über 10 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Ottobock

ERSTNOTIZ: Zweites Halbjahr 2025 (Bericht)

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt

VOLUMEN (WERT): Erlös von etwa 1 Mrd EUR (spekulativ)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: BASF will nach 2027 Voraussetzungen für IPO einer Minderheitsbeteiligung schaffen

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Deutsche Börse prüft IPO (Aussage Dt-Börse-CEO am 12. Februar 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Tennet Deutschland (Tochter des niederländischen Tennet-Konzerns)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2025, Prüfung läuft, auch Direktverkauf möglich

BRANCHE: Übertragungsnetze

SITZ: Bayreuth

BEWERTUNG: spekulativ mehr als 20 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Lazard, Deutsche Bank, ABN Amro, Goldman Sachs, Morgan Stanley

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Deag Deutsche Entertainment AG

ERSTNOTIZ: Börsenpläne am 1. Februar 2024 verschoben, IPO soll im Laufe des Jahres geprüft werden

BRANCHE: Konzertveranstalter

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024))

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

+++++++++++++++++++++++++++++++++

N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: in drei bis fünf Jahren möglich (Aussage CEO vom September 2024)

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

DKV Mobility

ERSTNOTIZ: Zuletzt Rückzug von CVC

BRANCHE: Tankkarten-Anbieter

SITZ: Ratingen

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin GmbH

ERSTNOTIZ: IPO laut Medienbericht (Handelsblatt, März 2025) für 2026 realistisch

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)