IPO-Pläne

Die Parfümeriekette Douglas will noch vor Ostern den Gang auf das Börsenparkett wagen.

Das Unternehmen strebe dabei einen Gesamtemissionserlös von bis zu 907 Millionen Euro an, wie es am Montagabend in Düsseldorf bekannt gab. Douglas will maximal 32,7 Millionen Aktien neu ausgeben, die Preisspanne wurde auf 26,00 bis 30,00 Euro je Schein festgelegt. Das entspräche einer Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro. Früheren Angaben zufolge will Douglas mit dem Erlös vorrangig seinen Schuldenberg abbauen.

Die Angebotsfrist beginnt am Dienstag, 12. März, und endet voraussichtlich am darauffolgenden Dienstag, 19. März. Als erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist der Donnerstag, der 21. März, geplant. Die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke, bleiben auch nach dem Börsengang indirekte Hauptaktionäre und werden keine Aktien abgeben.

