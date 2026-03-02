IRAN-BLOG/Spanien entsendet Fregatte zur Verteidigung Zyperns

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Spanien entsendet Fregatte zur Verteidigung Zyperns

Wer­bung Wer­bung

Spanien entsendet seine modernste Fregatte, um bei der Luftverteidigung der Insel Zypern - einem Mitgliedstaat der Europäischen Union - zu helfen, die Ziel iranischer Drohnen war. Das Schiff, die "Christopher Columbus", wird auch bereitstehen, um bei der Evakuierung von Zivilisten aus dem Nahen Osten zu helfen, teilte das spanische Verteidigungsministerium mit. Der spanische Einsatz ist Teil einer größeren Flotte von niederländischen, griechischen und italienischen Kriegsschiffen unter der Führung des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle". Diese wird entsandt, um bei der Sicherung des Luftraums über Zypern zu helfen, das nur 150 Meilen vor der israelischen Küste liegt. Dies ist insofern bedeutsam, als Spanien den US-Krieg im Iran abgelehnt hat und sich weigerte, bei diesem Unterfangen direkt mit den USA zusammenzuarbeiten.

Saudi Aramco leitet mehr Öl zum Roten Meer um

Der saudische Ölriese Aramco leitet einen größeren Teil seiner Rohölexporte zum Rotmeerhafen Yanbu um, um die Straße von Hormus zu umgehen, wo die Schifffahrt nahezu zum Erliegen gekommen ist. Aramco hat einige seiner Kunden in Asien gefragt, ob sie in der Lage seien, Ladungen in Yanbu abzuholen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Einige Schiffe sollten voraussichtlich am Donnerstag mit dem Verladen von Fracht beginnen, sagten die Personen. Aramco betreibt eine Ost-West-Pipeline mit einer Kapazität von 5 Millionen Barrel pro Tag, die es dem Unternehmen ermöglicht, Rohöl über eine Strecke von etwa 750 Meilen von den östlichen Ölfeldern nach Yanbu zu transportieren. Von dort aus bietet die ägyptische Sumed-Pipeline eine entscheidende Verbindung zum Mittelmeer.

Katar meldet weitere Angriffe

Katar ist am Donnerstag erneut Ziel von Raketenangriffen. Die Luftverteidigung fangen die anfliegenden Geschosse ab, teilte das Verteidigungsministerium mit und forderte die Bürger auf, Ruhe zu bewahren und den offiziellen Anweisungen Folge zu leisten. Katar, das auch den größten US-Luftwaffenstützpunkt in der Region beherbergt, hatte zuvor die Evakuierung von Gebäuden in der Nähe der US-Botschaft in der Hauptstadt Doha als "vorübergehende Vorsichtsmaßnahme" angekündigt.

Wer­bung Wer­bung

China entsendet Sondergesandten in den Nahen Osten

Chinas Außenminister Wang Yi hat zugesagt, einen Sondergesandten in den Nahen Osten zu entsenden, um in dem Konflikt zu vermitteln. Wang machte diese Zusage in einem Telefonat mit Abdullah Bin Zayed, dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. China hat die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran scharf verurteilt, ansonsten jedoch kaum Maßnahmen ergriffen, um seinen unter Beschuss geratenen Freund zu unterstützen. Dies liegt zum Teil an seinen weitreichenden Handels- und Investitionsbeziehungen zu Golfstaaten wie Saudi-Arabien und den VAE, die der Iran mit Drohnen und Raketen angegriffen hat.

Iranische Drohnen auf Territorium Aserbaidschans eingeschlagen

Iranische Drohnen haben nach Angaben der Regierung von Aserbaidschan das Gebiet der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan angegriffen. Nachitschewan ist ein autonomes Gebiet Aserbaidschans, das im Süden an den Iran grenzt. Die iranischen Drohnen seien in das Terminal des dortigen Flughafens eingeschlagen. Eine weitere Drohne sei in der Nähe einer Dorfschule in der Region abgestürzt. "Die aserbaidschanische Seite behält sich das Recht vor, angemessene Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen", so das Außenministerium. Teheran verfolgt eine Politik der regionalen Eskalation, die darauf abzielt, weitreichende wirtschaftliche Störungen zu verursachen. Israel importiert erhebliche Mengen seines Rohöls aus Aserbaidschan über eine Pipeline in die Türkei, wo das Öl dann für den Transport nach Israel auf Schiffe verladen wird.

Irans Regierung verurteilt Schiffsversenkung mit Torpedo

Nach der Versenkung eines iranischen Schiffes durch die USA vor der Küste von Sri Lanka hat Irans Außenminister Abbas Araghchi die USA beschuldigt, eine "Gräueltat auf See" begangen zu haben. Das Schiff sei ein Gast der indischen Marine gewesen und habe fast 130 Seeleute an Bord gehabt, als es ohne Vorwarnung in internationalen Gewässern angegriffen wurde. "Merken Sie sich meine Worte: Die USA werden den Präzedenzfall, den sie geschaffen haben, bitter bereuen", sagte Araghchi. Das Schiff war von einem amerikanischen U-Boot gesprengt worden, was US-Verteidigungsminister Pete Hegseth als "leisen Tod" beschrieb. Es war die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch einen US-Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 06:53 ET (11:53 GMT)