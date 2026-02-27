Iran-Einsatz: Drei US-Soldaten tot, fünf schwer verletzt

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran sind drei US-Soldaten getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. "Einige andere erlitten leichte Splitterverletzungen und Gehirnerschütterungen - und befinden sich auf dem Weg zurück in den Dienst", teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Umfangreiche Kampfhandlungen dauerten an.

Wer­bung Wer­bung

Am Vortag hatte das US-Militär mitgeteilt, dass bei Gegenangriffen des Irans keine Toten und Verletzten auf amerikanischer Seite verzeichnet worden seien. Zudem sei der Schaden an US-Einrichtungen minimal gewesen und habe keine Auswirkungen auf den Einsatz gehabt. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem US-Militärstützpunkte in der Golfregion ins Visier genommen, nachdem Israel und die USA das Land attackiert hatten.

Centcom teilte auch mit, dass die US-Streitkräfte bei dem Einsatz namens "Gewaltiger Zorn" ein iranisches Kriegsschiff ins Visier genommen hätten. "Das Schiff sinkt derzeit an einem Pier in Tschahbahar auf den Grund des Golfes von Oman." Das Militär hatte angekündigt, Ziele priorisiert zu haben, "von denen eine unmittelbare Bedrohung ausging". Unter anderem seien Kommando- und Kontrollzentren der Islamischen Revolutionsgarden, iranische Luftverteidigungsanlagen, Raketen- und Drohnenstartplätze sowie Militärflugplätze ins Visier genommen worden, hieß es./ngu/DP/he