Iran im digitalen Dunkel: Netblocks warnt vor Folgen

02.03.26 21:46 Uhr

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Organisation Netblocks warnt vor schweren Folgen der aktuellen Internetblockade im Iran. In einer Erklärung auf X heißt es, Menschen seien von der Welt abgeschnitten. Sie hätten keinen Zugang zu Informationen, die für ihre Sicherheit notwendig seien, heißt es mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran. Außerdem könnten sie bei einer Eskalation kaum Kontakt mit ihren Angehörigen im Ausland aufnehmen.

Laut Netblocks gibt es im Iran seit mehr als 60 Stunden einen fast vollständigen Internetausfall. Die Behörden sperrten den Zugang am Samstag nach Beginn der israelisch-amerikanischen Luftangriffe auf das Land.

Ein User schrieb auf X laut Übersetzung: "Eines der schlimmsten Dinge ist die Ungewissheit. Das Internet ist komplett abgeschaltet. Satellitenempfang wird gestört. Wenn man die staatlichen Sender schaut, hat man das Gefühl, man sei nicht in diesem Land und auf diesem Boden. Wir leiden wirklich unter dem Mangel an verlässlichen Informationen und unter völliger Stille - und ich weiß nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Seid unsere Stimme, Freunde im Ausland."

Zuvor hatten die Behörden bereits im Januar eine mehrwöchige Sperre aufgrund landesweiter Massenproteste verhängt./da/DP/jha