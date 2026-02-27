Iran-Krieg: Paris fordert Ende der Eskalation

PARIS (dpa-AFX) - Nach den Angriffen Israels und der USA auf Ziele im Iran hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Lage als "gefährlich für alle" bezeichnet. "Der Ausbruch des Krieges zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran hat schwerwiegende Folgen für Frieden und internationale Sicherheit", teilte er auf der Plattform X mit. Die Eskalation müsse gestoppt werden. Macron forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates.

"Das iranische Regime muss verstehen, dass es keine andere Wahl mehr hat, als ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen", um sein Atom- und Raketenprogramm wie auch "seine Aktionen zur regionalen Destabilisierung" zu beenden, schrieb der französische Präsident. "Dies ist absolut notwendig für die Sicherheit aller im Mittleren Osten."

Das iranische Volk müsse seine Zukunft frei gestalten können. "Die vom islamischen Regime verübten Massaker diskreditieren es und erfordern, dass dem Volk wieder Gehör verschafft wird."/sg/DP/mis