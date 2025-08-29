DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.361 +1,4%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Iran: Trotz Sanktions-Entscheidung keine Zugeständnisse im Atomstreit

31.08.25 18:44 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will seine Haltung im Atomstreit auch angesichts der bevorstehenden Wiedereinführung von UN-Sanktionen nicht ändern. "Wir sind zwar keine Freunde von Sanktionen, aber auch dieses Mal wird das iranische Volk weder kürzertreten noch sich beugen lassen", sagte Vizepräsident Mohammed-Resa Aref der Nachrichtenagentur Isna zufolge bei der wöchentlichen Kabinettssitzung.

Zudem gebe es rechtliche Bedenken, ob die E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien den sogenannten Snapback-Mechanismus beim UN-Sicherheitsrat überhaupt in Gang setzen könnten. Im Falle weiterer Sanktionen werde der Iran "entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen", sagte Aref - ohne Details zu nennen.

Die Europäer begründeten ihren Schritt mit Teherans zahlreichen Verletzungen der Bestimmungen des Wiener Atomabkommens von 2015, das den Iran am Bau einer Atombombe hindern sollte. Die Sanktionen sollen erst binnen 30 Tagen wieder aktiviert werden - womit es zumindest noch eine kleine Chance für neue Verhandlungen gibt./str/DP/he