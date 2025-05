IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PST ...

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PST (13 Uhr EST) ab

Vancouver, Kanada - 13. Mai 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: DER - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar (US$) angegeben.

Wir freuen uns über ein weiteres starkes Quartal, in dem die Produktion gut im Plan liegt", sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer Unsere Umsatzentwicklung wurde durch höhere realisierte Preise verbessert, was die Stärke unseres Portfolios unterstreicht. Wir erwirtschaften weiterhin einen soliden operativen Cashflow aus dem Minenbetrieb, der durch eine disziplinierte Kostenkontrolle und einen unermüdlichen Fokus auf operative Spitzenleistungen unterstützt wird. Mit einer soliden Liquidität, dem neuen Projekt Kolpa und der baldigen Inbetriebnahme von Terronera sind wir gut positioniert, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Highlights des 1. Quartals 2025

- Konstante Produktion gemäß Plan: 1.205.793 Unzen (oz) Silber und 8.338 oz Gold für 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq)(1).

- Starke Umsätze durch höhere realisierte Preise: 63,5 Millionen $ aus dem Verkauf von 1.223.684 oz Silber und 8.538 oz Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 31,99 $ pro Unze Silber und 2.903 $ pro Unze Gold.

- Operativer Cashflow aus Minenbetrieb: 8,3 Mio. $ operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital(2), ein Rückgang von 18 % gegenüber dem 1. Quartal 2024.

- Betriebskosten: Cash-Kosten(2) von 15,89 $ pro zahlbare Unze Silber und nachhaltige Gesamtkosten (All-in-Sustaining-Kosten/AISC)(2) von 24,48 $ pro Unze, abzüglich Goldgutschriften. Die Cash-Kosten(2) und die AISC lagen leicht unter den Prognosen, was in erster Linie auf eine höhere Gutschrift für Nebenprodukte aus Gold zurückzuführen ist.

- Starke Liquidität: Liquide Mittel in Höhe von 64,7 Millionen $ und Working Capital(2) in Höhe von 14,8 Millionen $. Die Barmittel gingen ab dem 31. Dezember 2024 zurück, da das Unternehmen weiterhin in die Entwicklungsaktivitäten des Projekts Terronera (das Projekt Terronera) investierte.

- Übernahme von Minera Kolpa abgeschlossen: Nach dem Quartalsende schloss das Unternehmen die Übernahme von Compañía Minera Kolpa S.A. (Minera Kolpa) und dessen Hauptvermögenswert, der Mine Huachocolpa UNO (die Übernahme), ab und schloss gleichzeitig den Kupfer-Stream im Wert von 35 Millionen $ mit Versamet Royalties Corporation ab (siehe Pressemeldung vom 1. Mai 2025 hier).

- Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung abgeschlossen Im Anschluss an das Quartalsende schloss das Unternehmen eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen $ ab, die zur Finanzierung der Barkomponente von Minera Kolpa verwendet wurde (wie in der Endeavour-Pressemitteilung vom 16. April 2025 hier angekündigt).

Finanzieller Überblick

Wichtigste Ergebnisse des 1. Quartals 2025 Drei Monate zum 31. März

2025 2024 Veränderung %

Produktion

Produzierte Unzen Silber 1.205.793 1.460.006 (17 %)

Produzierte Unzen Gold 8.338 10.133 (18 %)

Produzierte zahlbare Unzen Silber 1.193.358 1.450.308 (18 %)

Produzierte zahlbare Unzen Gold 8.188 9.948 (18 %)

Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 1.872.833 2.270.677 (18 %)

Cash-Kosten pro Unze Silber(2) 15,89 13,19 20 %

Gesamtproduktionskosten pro Unze (2) 24,23 18,90 28 %

AISC pro Unze (2) 24,48 21,44 14 %

Verarbeitete Tonnen 209,507 221,794 (6 %)

Direkte Betriebskosten pro Tonne (2) 142,72 134,97 6 %

Direkte Kosten pro Tonne (2) 207,27 181,77 14 %

Finanzen

Umsatz (Mio. $) 63.5 63.7 (0 %)

Verkaufte Unzen Silber 1.223.684 1.756.094 (30 %)

Verkaufte Unzen Gold 8.538 10.880 (22 %)

Realisierter Silberpreis pro Unze 31,99 23,47 36 %

Realisierter Goldpreis pro Unze 2.903 2.114 37 %

Nettoergebnis (-verlust) (Mio. $) (32,9) (1,2) (2.656 %)

Bereinigtes Nettoergebnis (-verlust) (Mio. $)(2) (0,2) 0,3 n/a

Ergebnis aus dem Minenbetrieb (Mio. $) 12,8 11,7 10 %

Operativer Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern (Mio. $)(2) 22,1 20,6 7 %

Operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital (2) 8,3 10,2 (18 %)

EBITDA (Mio. $)(2) (18,1) 13,5 (234 %)

Bereinigtes EBITDA (Mio. $)(2) 15,1 16,1 (6 %)

Betriebskapital (Working Capital) (Mio. $)(2) 14,8 56,4 (74 %)

Eigenkapital

Ergebnis (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($) (0,13) (0,01) (1.200 %)

Bereinigtes Ergebnis (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($)(2) (0,00) 0,00 0 %

Operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital (2) 0,03 0,04 (25 %)

Gewichteter Durschnitt ausstehende Aktien 262.323.863 227.503.581 15 %

(1) Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Verwendung eines Ag-Au-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemeldung und im Lagebericht (MD&A), der dem Abschluss des Unternehmens beiliegt. Die Dokumente können auf der Webseite des Unternehmens, auf SEDAR+ (www.sedarplus.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) eingesehen werden.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im ersten Quartal 2025 auf 142,72 $, und liegen damit um 6 % höher als 134,97 $ im ersten Quartal 2024, was auf einen um 6 % geringeren Durchsatz zurückzuführen ist, während die gesamten direkten Betriebskosten mit dem ersten Quartal 2024 übereinstimmten.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, stiegen um 20 % auf 15,89 $, was auf einen Rückgang der produzierten Unzen Silber um 17 % und um 8 % höhere direkte Kosten zurückzuführen ist, was durch einen Anstieg des Verkaufs des Nebenprodukts Gold um 8 % ausgeglichen wurde.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (All-in-Sustaining-Kosten/AISC) betrugen im ersten Quartal 2025 24,48 $ pro Unze Silber, 14 % höher als im ersten Quartal 2024 aufgrund der 17 % geringeren Produktion von Unzen Silber, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der Cash-Kosten um 1 %.

Im ersten Quartal 2025 belief sich das Ergebnis aus dem Minenbetrieb des Unternehmens auf 12,8 Millionen $ (1. Quartal 2024: 11,7 Millionen $) bei einem Umsatz von 63,5 Millionen $ (1. Quartal 2024: 63,7 Millionen $) und Umsatzkosten von 50,7 Millionen $ (1. Quartal 2024: 52,1 Millionen $). Die niedrigeren Umsatzkosten sind darauf zurückzuführen, dass im Berichtszeitraum 30 % weniger Unzen verkauft wurden als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der realisierte Silberpreis lag im Quartal bei 31,99 $ pro Unze und damit um 36 % höher als im Vergleichszeitraum 2024, während der realisierte Goldpreis im Vergleich zum ersten Quartal 2025 auf 2.903 $ anstieg, also um 37 % höher war. Die höheren realisierten Preise haben die Auswirkungen der weniger verkauften Unzen auf den Umsatz ausgeglichen. Der Rückgang der verkauften Unzen Silber und Gold ist in erster Linie auf die geringere Goldproduktion im Vergleich zum ersten Quartal 2024 zurückzuführen.

Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen Betriebseinnahmen in Höhe von 4,0 Millionen $ (1. Quartal 2024: 3,3 Millionen $) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 4,5 Millionen $ (1. Quartal 2024: 4,3 Millionen $) sowie allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 4,3 Millionen $ (1. Quartal 2024: 4,0 Millionen $). Die Explorationskosten stiegen im ersten Quartal, als das Unternehmen seine Aktivitäten bei Pitarrilla intensivierte.

Der Verlust vor Steuern für das erste Quartal 2025 belief sich auf 27,8 Millionen $ (1. Quartal 2024: Gewinn von 4,2 Millionen $) nach einem Verlust aus Derivatkontrakten in Höhe von 31,9 Millionen $ (1. Quartal 2024: 0 $), einem Wechselkursverlust von 1,0 Millionen $ (1. Quartal 2024: Gewinn von 1,2 Millionen $), Investitions- und sonstigen Erträgen in Höhe von 1,5 Millionen $ (1. Quartal 2024: Investitionen und sonstige Aufwendungen in Höhe von 0 $) und Finanzierungskosten in Höhe von 0,4 Millionen $ (1. Quartal 2024: 0,3 Millionen $).

Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum einen Nettoverlust von 32,9 Millionen $ (1. Quartal 2024: Nettoverlust von 1,2 Millionen $) nach einem Steueraufwand von 5,1 Millionen $ (1. Quartal 2024: Steueraufwand von 5,4 Millionen $). Die latente Steuererstattung wurde durch die Anerkennung zuvor nicht genutzter Verluste während des Berichtszeitraums realisiert.

Der bereinigte Nettoverlust belief sich im ersten Quartal 2025 auf 0,2 Millionen $, verglichen mit einem bereinigten Ergebnis von 0,3 Millionen $ im ersten Quartal 2024, während das bereinigte Ergebnis pro Aktie mit 0,00 $ konstant blieb.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den am 31. März 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und dem dazugehörigen Lagebericht (Management's Discussion and Analysis/MD&A) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Telefonkonferenz

Das Management wird heute um 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal 2025 zu erörtern.

Management will host a conference call to discuss the Companys Q1 2025 financial results today at 10:00am Pacific (PST)/ 1:00pm Eastern (EST).

Datum: -Dienstag, 13. Mai 2025

Uhrzeit:- 10:00 Uhr PDT / 13:00 Uhr EDT

Telefon: Kanada & US +1-833-752-3348

International +1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 2198664

Wenn Sie die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abrufen möchten, klicken Sie bitte hier.

Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformation:

Allison Pettit, Director Investor Relations

Tel: (877) 685 - 9775

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Fußnoten

1 Silberäquivalent (AgÄq)

AgÄq wird unter Verwendung eines Ag:Au-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

2 Nicht IFRS-konforme und andere Finanzkennzahlen und -verhältnisse

Diese Pressemeldung enthält bestimmte nicht-IFRS-konforme sowie andere nicht finanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, einschließlich der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, die nachhalten Gesamtkosten (AISC) pro Unze, der nachhaltigen AISC pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne, der direkten Kosten pro Tonne, der Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, der Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, des realisierten Silberpreises pro Unze, des realisierten Goldpreises pro Unze, des bereinigten Nettoergebnisses (-verlust), des bereinigten Nettoergebnisses (-verlusts) pro Aktie, des Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern, des Betriebskapital, des operativen Cashflow vor Bewegungen im Working Capital, des operativen Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals pro Aktie, des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), des bereinigten EBITDA pro Aktie, des Erhaltungs- und Wachstumskapitals sowie des bereinigten Nettoergebnisses (-verlusts).

Erläuterungen und Diskussionen zu diesen nicht IFRS-konformen sowie anderen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie im Lagebericht vom 31. März 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt werden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die nicht IFRS-konformen und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen und Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen nicht IFRS-konformen Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt Non-IFRS Measures im Lagebericht vom 31. März 2025 zu finden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com abrufbar sind.

Reconciliation of Working Capital

Expressed in thousands of US dollars As at March 31, 2025 As at December 31, 2024

Current assets $120,626 $157,647

Current liabilities 105,827 78,866

Working capital $14,799 $78,781

Reconciliation of Adjusted Net Earnings (Loss) and Adjusted Net Earnings (Loss) Per Share

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

(except for share numbers and per share amounts) 2025 2024

Net earnings (loss) for the period per financial statements ($32,907) ($1,194)

Unrealized foreign exchange (gain) loss 275 136

(Gain) loss on derivatives 31,931 -

Change in fair value of investments (143) 861

Change in fair value of cash settled DSUs 638 465

Adjusted net earnings (loss) ($206) $268

Basic weighted average share outstanding 262,323,863 227,503,581

Adjusted net earnings (loss) per share ($0.00) $0.00

Reconciliation of Mine Operating Cash Flow Before Taxes

Expressed in thousands pf US dollars Three Months Ended March 31

2025 2024

Mine operating earnings per financial statements $12,842 $11,656

Share-based compensation 34 79

Depreciation 9,206 8,877

Mine operating cash flow before taxes $22,082 $20,612

Reconciliation of Operating Cash Flow Before Working Capital Changes and Operating Cash Flow Before Working Capital Changes Per Share

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

(except for per share amounts) 2025 2024

Cash from (used in) operating activities per financial statements $3,363 $4,583

Net changes in non-cash working capital per financial statements (4,985) (5,651)

Operating cash flow before working capital changes $8,348 $10,234

Basic weighted average shares outstanding 262,323,863 227,503,581

Operating cash flow before working capital changes per share $0.03 $0.04

Reconciliation of EBITDA and Adjusted EBITDA

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

2025 2024

Net earnings (loss) for the period per financial statements ($32,907) ($1,194)

Depreciation - cost of sales 9,206 8,877

Depreciation - exploration, evaluation and development 250 159

Depreciation - general & administration 105 99

Finance costs 184 135

Current income tax expense (recovery) 5,279 5,667

Deferred income tax expense (recovery) (214) (233)

EBITDA ($18,097) $13,510

Share based compensation 516 1,170

Unrealized foreign exchange (Gain) loss 275 136

(Gain) loss on derivatives 31,931 -

Change in fair value of investments (143) 861

Change in fair value of cash settled DSUs 638 465

Adjusted EBITDA $15,120 $16,142

Basic weighted average shares outstanding 262,323,863 227,503,581

Adjusted EBITDA per share $0.06 $0.07

Reconciliation of Cash Cost Per Silver Ounce, Total Production Costs Per Ounce, Direct Operating Costs Per Tonne, Direct Costs Per Tonne

Expressed in thousands of US dollars Three months ended Three months ended

March 31, 2025 March 31, 2024

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Direct production costs per financial statements $25,444 $9,729 $35,173 $26,886 $9,819 $36,705

Purchase of the third-party material (5,866) - (5,866) (2,392) - (2,392)

Smelting and refining costs included in revenue - 436 436 - 493 493

Opening finished goods (5,448) (485) (5,933) (7,137) (699) (7,836)

Closing finished goods 4,763 1,328 6,091 2,314 651 2,965

Direct operating costs 18,893 11,008 29,901 19,671 10,264 29,935

Purchase of the third-party material 5,866 - 5,866 2,392 - 2,392

Royalties 6,066 177 6,243 6,332 76 6,408

Special mining duty (1) 984 431 1,415 1,521 60 1,581

Direct costs 31,809 11,616 43,425 29,916 10,400 40,316

By-product gold sales (12,791) (11,992) (24,783) (10,731) (12,265) (22,996)

Opening gold inventory fair market value 3,185 772 3,957 2,909 619 3,528

Closing gold inventory fair market value (2,232) (1,410) (3,642) (871) (851) (1,722)

Cash costs net of by-product 19,971 (1,014) 18,957 21,223 (2,097) 19,126

Depreciation 6,569 2,637 9,206 5,815 3,062 8,877

Share-based compensation 20 14 34 62 17 79

Opening finished goods depreciation (1,188) (92) (1,280) (1,459) (197) (1,656)

Closing finished goods depreciation 1,618 384 2,002 770 219 989

Total production costs $26,990 $1,929 $28,919 $26,411 $1,004 $27,415

Three months ended March 31, 2025 Three months ended March 31, 2024

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Throughput tonnes 102,438 107,069 209,507 115,004 106,790 221,794

Payable silver ounces 1,012,281 181,077 1,193,358 1,331,735 118,573 1,450,308

Cash costs per silver ounce $19.73 ($5.60) $15.89 $15.94 ($17.69) $13.19

Total production costs per ounce $26.66 $10.65 $24.23 $19.83 $8.47 $18.90

Direct operating costs per tonne $184.43 $102.81 $142.72 $171.05 $96.11 $134.97

Direct costs per tonne $310.52 $108.49 $207.27 $260.13 $97.39 $181.77

(1) Special mining duty is an EBITDA royalty tax presented as a current income tax in accordance with IFRS.

Reconciliation of All-In Costs Per Ounce and AISC per ounce

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31, 2025 Three Months Ended March 31, 2024

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Cash costs net of by-product $19,971 ($1,014) $18,957 $21,223 ($2,097) $19,126

Operations share-based compensation 20 14 34 62 17 79

Corporate general and administrative 2,676 1,080 3,756 2,204 801 3,005

Corporate share-based compensation 294 119 413 690 250 940

Reclamation - amortization/accretion 148 85 233 102 77 179

Mine site expensed exploration 270 174 444 122 314 436

Equipment loan payments 0 0 0 128 220 348

Capital expenditures sustaining 3,446 1,925 5,371 4,716 2,266 6,982

All-In-Sustaining Costs $26,826 $2,382 $29,208 $29,247 $1,848 $31,095

Growth exploration, evaluation and development 3,775 3,524

Growth capital expenditures 36,214 37,905

All-In-Costs $69,197 $72,524

Three Months Ended March 31, 2025 Three Months Ended March 31, 2024

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Throughput tonnes 102,438 107,069 209,507 115,004 106,790 221,794

Payable silver ounces 1,012,281 181,077 1,193,358 1,331,735 118,573 1,450,308

Silver equivalent production (ounces) 1,334,447 538,386 1,872,833 1,665,648 605,028 2,270,677

All-in-Sustaining cost per ounce $26.50 $13.16 $24.48 $21.96 $15.59 $21.44

Reconciliation of Sustaining Capital and Growth Capital

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

2025 2024

Capital expenditures sustaining $5,371 $6,982

Growth capital expenditures 36,214 37,905

Property, plant and equipment expenditures per Consolidated Statement of Cash Flows $41,585 $44,887

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

2025 2024

Mine site expensed exploration $444 $436

Growth exploration, evaluation and development 3,775 3,524

Total exploration, evaluation and development 4,219 3,960

Exploration, evaluation and development depreciation 250 159

Exploration, evaluation and development share-based compensation 69 151

Exploration, evaluation and development expense $4,538 $4,270

Reconciliation of Realized Silver Price Per Ounce and Realized Gold Price Per Ounce

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

2025 2024

Gross silver sales $39,151 $41,222

Silver ounces sold 1,223,684 1,756,094

Realized silver price per ounce $31.99 $23.47

Expressed in thousands of US dollars Three Months Ended March 31

2025 2024

Gross gold sales $24,783 $22,996

Gold ounces sold 8,538 10,880

Realized gold price per ounce $2,903 $2,114

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Erschließung und der Finanzierung des Projekts Terronera, einschließlich: voraussichtlicher Zeitplan des Projekts, zukünftiger Zahlungen in Verbindung mit der Übernahme; der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität weiter in Anspruch zu nehmen; der geschätzten Wirtschaftlichkeit des Projekts; des prognostizierten operativen Betriebs, Kosten und Ausgaben von Terronera; der Explorationsprogramme des Unternehmens, der Erweiterung der Mineralisierung und der Veröffentlichung zukünftiger Ressourcenschätzungen; und des Zeitpunkts und der Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten; Endeavours erwarteter Performance im Jahr 2024, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Prognose der Produktionsniveaus, erwarteter Produktionskosten und AISC sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch übernimmt es die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen operativen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen auf die Mine, die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollar, des peruanischen Sol und des US-Dollar), Schwankungen der Zinssätze, Auswirkungen der Inflation, Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen sowie operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit von und Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; rückläufige Mengen oder Gehalte von Mineralreserven im Zuge des Bergbaus auf Konzessionsgebieten; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen der Inanspruchnahme der Kreditfazilität durch das Unternehmen; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera; Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des U. US-Dollar); und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form und des Prospektnachtrags vom 3. April 2025 des Unternehmens beschrieben sind, die bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse, sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79611

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79611&tr=1

