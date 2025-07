IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2025 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold (2,5 Mio. Unzen Silberäquivalent)

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2025 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold (2,5 Mio. Unzen Silberäquivalent)

Vancouver, Kanada - 8. Juli 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) meldet für das zweite Quartal 2025 eine Produktion von 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold, was in Kombination mit der Basismetallproduktion einer Silberäquivalent(1)-(AgÄq)-Gesamtproduktion von 2,5 Millionen Unzen entspricht.

Wir haben im zweiten Quartal eine starke und beständige Produktion geliefert, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer von Endeavour Silver. Die Integration von Kolpa verläuft reibungslos, wobei die Produktion bereits über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Gleichzeitig bewegt sich Terronera weiterhin stetig auf die kommerzielle Produktion zu. Dies ist ein entscheidender Zeitpunkt für Endeavour, da wir eine operative Dynamik aufbauen und das Unternehmen für ein bedeutendes, langfristiges Wachstum positionieren.

2. Quartal 2025 - Produktionsübersicht

- Guanaceví hält konsistente Produktion aufrecht: Die Produktion entspricht dem Plan, wobei die Goldproduktion leicht über dem Plan und die Silberproduktion am unteren Ende des geplanten Bereichs liegt.

- Bolañitos setzt seine Produktionsleistung weiter fort: Aufgrund des geringeren Durchsatzes im Mai und Juni lagen sowohl die Silber- als auch die Goldproduktion leicht unter dem Plan.

- Kolpa liefert starke Ergebnisse bei einer stabilen Rate: Der Durchsatz und die Produktion von Metallen entsprachen den historischen Ergebnissen und den Erwartungen des Managements.

- Die Hochlaufphase von Terronera nähert sich der kommerziellen Produktion: Die Tagesproduktion lag in der zweiten Junihälfte bei durchschnittlich 1.400 Tonnen pro Tag.

- Metallverkäufe und Lagerbestände: Im zweiten Quartal wurden 1.477.197 Unzen Silber und 7.706 Unzen Gold verkauft. Zum 30. Juni 2025 umfassten die Lagerbestände insgesamt 242.980 Unzen Silber und 701 Unzen Gold in Barrenform sowie 24.970 Unzen Silber und 399 Unzen Gold in Konzentratform.

2. Quartal 2025 - Minenbetrieb

Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 1.483.736 Unzen und lag damit im Rahmen der Planung und um 13 % höher als im ersten Quartal 2024, was auf die Aufnahme des Betriebs Kolpa in das Portfolio zurückzuführen ist. Ohne die Produktion von Kolpa lag die konsolidierte Produktion um 16 % niedriger als im zweiten Quartal 2024 und damit leicht unter dem Plan, was auf die um 17 % niedrigere Produktion in der Mine Guanaceví und die um 10 % niedrigere Produktion in der Mine Bolañitos zurückzuführen ist. Die konsolidierte Goldproduktion lag im zweiten Quartal 2025 bei 7.755 Unzen und war damit um 26 % niedriger als im zweiten Quartal 2024. Die niedrigere Goldproduktion ist auf eine um 34 % niedrigere Produktion in der Mine Bolañitos und eine um 16 % niedrigere Goldproduktion in der Mine Guanaceví zurückzuführen.

Im zweiten Quartal 2025 war der Durchsatz bei Guanaceví um 14 % niedriger als im zweiten Quartal 2024, und die Silber- und Goldgehalte waren um 1 % niedriger, was zu der um 17 % niedrigeren Silber- und 16 % niedrigeren Goldproduktion führte. Der Durchsatz und die Gehalte von Guanaceví entsprachen dem Plan. Die Erzlieferungen von lokalen Drittanbietern ergänzten weiterhin die Minenproduktion und machten 21 % des vierteljährlichen Durchsatzes aus.

Bei Bolañitos lag der Durchsatz im zweiten Quartal 2025 um 17 % unter dem Durchsatz im zweiten Quartal 2024, wobei 10 % höhere Silbergehalte durch 19 % niedrigere Goldgehalte ausgeglichen wurden. Die Silberproduktion war um 10 % niedriger als im gleichen Zeitraum 2024, während die Goldproduktion um 34 % niedriger war. Der Durchsatz lag unter dem Plan, während die Silber- und Silbergehalte mit dem Plan übereinstimmten. Die Gehaltsschwankungen sind auf den Abbau an verschiedenen Stellen des Erzkörpers zurückzuführen.

Seit der Übernahme von Kolpa am 1. Mai verarbeitete Kolpa 118.896 Tonnen Material mit einem Gehalt von 111 Gramm Silber pro Tonne sowie 3,13 % Blei, 2,25 % Zink und 0,22 % Kupfer. Diese Ergebnisse entsprechen den Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Übernahme und spiegeln die anhaltende Effizienz der aktuellen Abbau- und Aufbereitungsaktivitäten wider. Das Unternehmen treibt die Integration aktiv voran, um eine reibungslose Anpassung der Systeme, Teams und Betriebsabläufe zu gewährleisten. Das Team konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer stetigen Produktion und die Förderung des Beitrags von Kolpa zur langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Konsolidierte1,3 Eckdaten der Produktion für die drei Monate zum 30. Juni 2025

Drei Monate bis zum 30. Juni,

2025 2024 % Veränderung

Durchsatz (Tonnen) 303.828 218.989 39 %

Produzierte Unzen Silber 1.483.736 1.312.572 13 %

Produzierte Unzen Gold 7.755 10.548 (26 %)

Produzierte Tonnen Blei3 3.503 - K.A.

Produzierte Tonnen Zink3 2.316 - K.A.

Produzierte Tonnen Kupfer3 58 - K.A.

Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 1.454.412 1.303.461 12 %

Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 7.638 10.369 (26 %)

Produzierte Unzen Silberäquivalent2 2.528.562 2.156.453 17 %

Verkaufte Unzen Silber 1.477.197 1.217.569 21 %

Verkaufte Unzen Gold 7.706 9.887 (22 %)

1Die voroperative Produktion von Terronera ist nicht berücksichtigt.

2Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 60:1, eines Silber-Zink-Verhältnisses von 85:1 und eines Silber-Kupfer-Verhältnisses von 300:1 plus Unzen Silber oder 30 $/Unze Silber, 2.400 $/Unze Gold, 1.800 $/Tonne Blei, 2.550 $/Tonne Zink und 9.000 $/Tonne Kupfer berechnet.

3Die Übernahme von Kolpa wurde am 1. Mai 2025 abgeschlossen, folglich sind die Ergebnisse von zwei Monaten in den konsolidierten Ergebnissen des zweiten Quartals enthalten.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 30. Juni 2025 für die in Mexiko betriebenen Minen

Dreimonatszeitraum bis 30. Juni 2025 Guanacevi Bolanitos

Aufbereitete Tonnage 96.834 88.098

Tonnen pro Tag 1.064 968

Produzierte Unzen Silber 997.875 105.223

Silbergehalt in Gramm pro Tonne 362 45

Silbergewinnungsrate 88,6 % 82,4 %

Produzierte Unzen Gold 3.562 4.193

Goldgehalt in Gramm pro Tonne 1,28 1,68

Goldgewinnungsrate 89,7 % 88,3 %

Produzierte Unzen Silberäquivalent(1,2) 1.282.853 440.678

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 30. Juni 2025 für die Mine in Peru

Zwei Monate3bis zum 30. Juni 2025 Kolpa

Aufbereitete Tonnage 118.896

Tonnen pro Tag 1.949

Produzierte Unzen Silber 380.638

Silbergehalt in Gramm pro Tonne 111

Silbergewinnungsrate in % 89,4 %

Produzierte Tonnen Blei 3.503

Bleigehalt % 3,13 %

Bleigewinnungsrate in % 94,2 %

Produzierte Tonnen Zink 2.316

Zinkgehalt in % 2,25 %

Zinkgewinnungsrate in % 86,4 %

Produzierte Tonnen Kupfer 58

Kupfergehalt in % 0,22 %

Kupfergewinnungsrate in % 22 %

Produzierte Unzen Silberäquivalent(1,2) 805.032

3Die Übernahme von Kolpa wurde am 1. Mai 2025 abgeschlossen, daher sind die Ergebnisse von zwei Monaten in den konsolidierten Ergebnissen des zweiten Quartals enthalten.

Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben.

Update zu Terronera

Die Inbetriebnahme und der Hochlauf von Terronera schreiten weiterhin stetig voran, wobei der Durchsatz der Anlage allmählich steigt, da betriebliche Engpässe und Systemprobleme identifiziert und behoben werden. Im Juni betrug der Durchsatz durchschnittlich 1.232 Tonnen pro Tag, wobei an einem Tag ein Spitzendurchsatz von 1.987 Tonnen pro Tag erreicht wurde. In der zweiten Monatshälfte stabilisierte sich der Durchsatz mit einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 1.400 Tonnen pro Tag.

Nach der erfolgreichen Aufbereitung von geringhaltigem Material zur Behebung von Engpässen und Systemproblemen liegt jetzt der Fokus der Anlage auf dem Raffinationsbetrieb, einschließlich der Aufbereitung von höhergradigem Erz, um die geplanten Metallgewinnungsraten zu erzielen. Das Management geht davon aus, dass der Durchsatz Anfang des dritten Quartals schrittweise auf die geplante Kapazität hochgefahren wird.

Während der Inbetriebnahme der Anlage wurden in der Untertagegrube die Minenentwicklung und die Vorbereitung der Strossen fortgesetzt. Die übertägigen Halden sind begrenzt und derzeit voll ausgelastet.

Bis Ende Juni produzierte und verkaufte Terronera insgesamt 598 Tonnen Konzentrat und erzielte damit Einnahmen in Höhe von etwa 3 Mio. $.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Entwicklung seiner neuen Vorzeigemine Terronera möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 werden am Mittwoch, den 13. August 2025, vor Börseneröffnung veröffentlicht, und das Management wird am selben Tag um 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET (19:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: -Mittwoch, 13. August 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr ET / 19:00 Uhr MEZ

Telefon: Kanada & US + 1-833-752-3348

International + 1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada & US +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 6575935; eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Direktorin, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen bezüglich Vorbereitungen von Endeavour, Terronera in Produktion zu bringen und den damit verbundenen Zeitplan, zu den Produktionsentwicklungen und der Integration in Kolpa, zum Beitrag von Kolpa zur langfristigen Wachstumsstrategie von Endeavour sowie zu Endeavours erwarteter Performance in den kommenden Quartalen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA, Mexiko und Peru, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unangemessene Versicherungen oder das Unvermögen, Versicherungen abzuschließen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; die Abnahme der Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Konzessionsgebiete; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospektnachtrag vom 3. April 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, der operative Betrieb der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80273

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80273&tr=1

