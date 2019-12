ISRA Vision: Kalte Dusche für Anleger

indizes in diesem Artikel

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 99,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2019).

Etwas überraschend musste der Spezialist für die industrielle Bildverarbeitung seine Prognosen für das Gesamtjahr senken. Hatten die Darmstädter anlässlich der Neunmonats­zahlen noch ein zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt, so wurden sie nun von der schwachen Marktdynamik eingeholt. Insbesondere aufgrund verschobener Großprojekte sollen Umsatz und Ertrag nur noch im moderaten einstelligen Bereich steigen. Die Börse reagierte erwartungs­gemäß verstimmt und schickte die Aktie zunächst kräftig auf Talfahrt. Für die folgende, leichte Gegenbewegung mag gesorgt haben, dass der Vorstand zumindest für 2019/20 wieder ein zweistelliges Wachstum avisiert. Das wäre auch erforderlich, um das immer noch hohe KGV zu rechtfertigen. Wir bleiben vorerst auf Bewährung investiert.

Die Aktie von ISRA ist seit September 2019 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 27,7 % zugelegt. (Stand 02.12., 11:07 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält.

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.