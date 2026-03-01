DAX23.960 +2,4%Est505.836 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.808 +0,5%Bitcoin61.126 +3,7%Euro1,1643 +0,1%Öl88,79 -1,1%Gold5.224 +1,5%
Israels Außenminister: Wollen keinen endlosen Krieg

10.03.26 16:04 Uhr

JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel hat nach den Worten von Außenminister Gideon Saar kein Interesse an einem dauerhaften Krieg im Konflikt mit dem Iran. "Wir streben keinen endlosen Krieg an", sagte Saar nach einem Treffen mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Jerusalem. Israel habe seit Kriegsbeginn enorme Erfolge erzielt, über die er seinen Amtskollegen informiert habe, sagte Saar.

Zu gegebener Zeit wolle sich das Land mit den US-Partnern abstimmen, "wann wir denken, dass der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist", erklärte Israels Chefdiplomat auf die Frage, wann Israel seine Kriegsziele erreicht sähe. Einen genauen Zeitplan für das weitere Vorgehen wollte Saar allerdings nicht nennen.

Er bekräftigte, dass ein Machtwechsel im Iran nur vom Volk ausgehen könne. "Dieses Regime kann ohne das iranische Volk nicht gestürzt werden. Das ist klar. Doch ohne externe Hilfe kann das iranische Volk seine Freiheit nicht zurückgewinnen", erklärte Saar. Bereits zuvor rief Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Iraner zum Sturz der politischen Führung in Teheran auf./rme/DP/stw