DAX23.988 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,29 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

IT-Experte: Wären bei Hackerangriff erst mal hilflos

11.11.25 10:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wäre nach Ansicht von Digitalexperte Markus Beckedahl schlecht auf einen flächendeckenden Hackerangriff vorbereitet. "Wir haben ein großes Kompetenzwirrwarr zwischen verschiedenen Behörden. Wenn uns jemand mal richtig angreifen würde, dann wären wir erst mal hilflos und kopflos", sagte der Gründer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie im "ZDF-Morgenmagazin". Man habe in der Vergangenheit zu wenig investiert und zu wenig Wert auf Verschlüsselung gelegt.

Wer­bung

Auch heute investiere man noch zu wenig: "Wir könnten durch das Sondervermögen für Infrastruktur viel mehr in IT-Sicherheit investieren." IT-Sicherheit werde hauptsächlich im Innenministerium behandelt. Jedoch: "Das Innenministerium schafft im Namen der IT-Sicherheit Unsicherheit, indem sie Schwachstellen zurückhalten." Diese Sicherheitslücken könnten auch von kriminellen Hackern und Akteuren aus dem Ausland ausgenutzt werden, sagt Beckedahl.

Beckedahl: Der Erpressbarkeit von Trump und Co. entziehen

Wichtig sei außerdem, sich von US-Infrastruktur unabhängig zu machen. Der Experte fordert dafür eine Open-Source-basierte digitale Infrastruktur. Man wisse, dass US-Gesetze Unternehmen wie Microsoft dazu verpflichteten, Daten auch aus Deutschland an die US-Regierung oder dortige Sicherheitsbehörden auszuliefern, sagt Beckedahl. Deshalb brauche es eine eigene Infrastruktur in der Europäischen Union.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat gerade seinen aktuellen Lagebericht vorgelegt. Darin heißt es, dass Cyberspione es in Deutschland derzeit besonders auf die öffentliche Verwaltung abgesehen haben. Eine nennenswerte Anzahl von Geschädigten gab es demnach auch in den Sektoren Verteidigung, Rechtspflege, öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Verteidigung./eub/DP/zb