Italien: Inflation sinkt unerwartet

28.11.25 11:24 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im November unerwartet gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,1 Prozent zu, was der niedrigste Stand seit Oktober 2024 ist, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet.

Wer­bung

Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht./jsl/mis