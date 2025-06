ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger setzen ITM Power am Mittag unter Druck

Kurs der ITM Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ITM Power. Die ITM Power-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,5 Prozent bei 0,782 GBP.

Die ITM Power-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 0,782 GBP. Die ITM Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,765 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,827 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4.163.242 ITM Power-Aktien.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,945 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,866 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,251 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ITM Power-Aktie 211,746 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an ITM Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Am 16.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von ITM Power rechnen Experten am 15.09.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,067 GBP je ITM Power-Aktie stehen.

