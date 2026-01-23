DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.937 -0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Auswärtssieg bei Union Berlin BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Auswärtssieg bei Union Berlin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

IW: Ausländische Investitionen in Deutschland steigen stark

25.01.26 12:31 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ausländische Unternehmen haben 2025 nach einer Analyse erstmals seit Langem wieder mehr Geld in Deutschland investiert als deutsche Unternehmen im Ausland. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) geht davon aus, dass sich die ausländischen Direktinvestitionen hierzulande verglichen mit dem Vorjahr mehr als verdoppelt haben.

Wer­bung

Die Experten des arbeitgebernahen Instituts gehen von einem Anstieg der Direktinvestitionen von 43 Milliarden Euro auf 96 Milliarden Euro aus. Deutsche Unternehmen hätten unterdessen eine unterdurchschnittliche Summe im Ausland investiert: 86 Milliarden Euro. Basis der Schätzung seien Zahlen der Deutschen Bundesbank für die ersten elf Monate 2025.

Deutschland punktet mit Rechtssicherheit

Das Institut sieht die Zahlen positiv. "In einer immer unsichereren Welt zählt Berechenbarkeit mehr als früher", sagte der Handelsexperte Jürgen Matthes. Die erratische Politik des US-Präsidenten Donald Trump schade nicht nur den Partnern, sondern auch der US-Wirtschaft. "Rechtssicherheit und Kalkulierbarkeit werden im globalen Wettbewerb zum Standortvorteil für Deutschland", folgerte Matthes. Außerdem bleibe Deutschland auch als Forschungsstandort hochattraktiv.

Abgesehen von der Corona-Sondersituation 2020 sei es das erste Mal seit 2003, dass ausländische Unternehmen mehr in Deutschland investierten als deutsche im Ausland. Seit der Jahrtausendwende waren im Durchschnitt jedes Jahr 25 Milliarden Euro mehr aus Deutschland abgeflossen, als an Investitionen hereinkam./bf/DP/zb