Cancom: Härtetest für Highflyer

Aufwärtstrend weiterhin intakt

Bildquellen: Cancom SE, rvlsoft / Shutterstock.com

Vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 wurden bereits im Februar veröffentlicht. Wichtige Kennzahlen wie Umsatz und Vorsteuerergebnis wiesen Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich aus. Vor zwei Wochen durften sich die Aktionäre zudem über die angekündigte Verdopplung der Dividende auf einen Euro pro Aktie freuen. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite zwar auf 1,3 Prozent, zum Dividenden-Highlight mutierte der TecDAX -Wert dadurch allerdings nicht.Grundsätzlich kann man den Gewinnschätzungen der Analysten für die kommenden Jahre eine stetige Aufwärtstendenz attestieren. So wird für das laufende Geschäftsjahr mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Aktie von 3,11 Euro (2017: 2,52 Euro) gerechnet, der 2019 auf 3,60 Euro und 2020 auf 4,51 Euro ansteigen soll. Unter den insgesamt sechs von finanzen.net erfassten Analystenmeinungen befinden sich drei Analystenurteile, die auf Kaufen ("Buy") lauten, während drei Analysten den Titel lediglich als haltenswert ("Hold") einstufen. Die ausgesprochenen Kursziele reichen von 63,00 Euro ( Commerzbank ) bis 100,00 Euro (Hauck & Aufhäuser). Daraus ergibt sich ein Durchschnittswert von 78,83 Euro (aktuell: 78,30 Euro).Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Cancom-Aktie seit Herbst 2016 in einem steilen Aufwärtstrend und hat sich seither glattweg verdoppelt. Ende Februar prallte der Technologiewert mit dem Erzielen eines Rekordhochs von fast 82 Euro allerdings an dessen oberer Begrenzung ab. Dies überführte den Titel in den Korrekturmodus, wobei sich ein Abwärtspotenzial bis in den Bereich der bei 75 Euro verlaufenden Mini-Unterstützung eröffnet. Charttechnisch spannend dürfte es werden, falls die mittelfristige 100-Tage-Linie (bei 72 Euro) getestet werden sollte. Ob es so weit kommt, dürfte vor allem von der Reaktion der Börsianer auf die detaillierten Unternehmenszahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres abhängen.