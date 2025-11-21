DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -2,5%Nas22.078 -2,2%Bitcoin73.987 -1,6%Euro1,1546 +0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.032 -1,1%
Japan: Inflation legt leicht zu

21.11.25 07:29 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im Oktober etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind im Jahresvergleich um 3,0 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 2,9 Prozent gelegen. Auch mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind die Verbraucherpreise im Oktober um 3,0 Prozent gestiegen, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Angetrieben wurde die Teuerung von deutlich höheren Hotelpreisen und höheren Preisen für Autoversicherungen. Die Bank of Japan strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an./jha/stk