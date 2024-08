JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 26,10 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,10 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.900 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 16,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 23,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,430 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,15 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,73 EUR fest.

