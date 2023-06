JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel JENOPTIK 31,48 EUR

-0,19% Charts

News

Analysen

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,56 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,56 EUR. Bei 31,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 850 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,57 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17 EUR an.

Am 10.08.2022 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,95 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Am 08.08.2024 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

JENOPTIK-Aktie dennoch leichter: Überraschend hohe Marge im ersten Quartal

Analysten sehen bei JENOPTIK-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK