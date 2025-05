JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 18,68 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 18,68 EUR. Bei 18,68 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.633 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,44 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Mit einem Zuwachs von 62,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 30,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,405 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 27,80 EUR.

Am 25.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 300,67 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 297,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2025 aus.

