JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Plus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 18,62 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 18,62 EUR zu. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,80 EUR zu. Mit einem Wert von 18,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.858 JENOPTIK-Aktien.

Bei 30,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 63,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,405 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,80 EUR an.

Am 25.03.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 297,33 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 300,67 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte JENOPTIK am 13.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 13.05.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

