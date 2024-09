JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,78 EUR.

Um 09:00 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,78 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,78 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,47 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,404 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Börse Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen