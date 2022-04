JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 25,90 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,88 EUR nach. Bei 26,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.710 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 37,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 45,95 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,62 EUR am 12.05.2021. Abschläge von 16,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,50 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 262,20 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 286,50 Millionen EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 11.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 23.03.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

