JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 18,08 EUR abwärts.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 18,08 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,08 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 6.387 Stück.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,36 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 20,58 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,405 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 27,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 25.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 300,67 Mio. EUR gegenüber 297,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

