JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 19,14 EUR.

Um 11:42 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 19,14 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,05 EUR. Mit einem Wert von 19,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 26.783 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,406 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 26,51 EUR.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 243,59 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren verloren

JENOPTIK-Aktie knickt ein: JENOPTIK enttäuscht mit schwachem Jahresstart

Ausblick: JENOPTIK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal