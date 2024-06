JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 29,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 30,44 EUR. Bei 29,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 108.507 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX steigt letztendlich

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu