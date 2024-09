JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,74 EUR.

Um 15:42 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 26,98 EUR. Mit einem Wert von 26,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.189 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 25,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,404 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,66 Mio. EUR im Vergleich zu 270,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. JENOPTIK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

