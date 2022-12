JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Mittag

Um 12:22 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 26,70 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,66 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.077 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 29,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 44,79 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,29 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 238,69 EUR – ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte JENOPTIK am 23.03.2023 präsentieren.

