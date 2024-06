JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 29,34 EUR nach.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 29,34 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 29,34 EUR. Bei 29,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.175 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 31,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,409 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 256,15 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

