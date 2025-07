JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 19,70 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,70 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,75 EUR an. Bei 19,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 9.271 Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 48,22 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,394 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,23 EUR aus.

Am 13.05.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren bedeutet

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr eingefahren