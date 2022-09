JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag auf grünem Terrain

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 21,18 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.548 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,93 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 238,69 EUR, während im Vorjahreszeitraum 213,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. JENOPTIK dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

