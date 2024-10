JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag kaum bewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 28,14 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,14 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,16 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.159 Aktien.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,50 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 09.08.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 270,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,67 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Montagnachmittag