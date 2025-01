JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag stärker

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,28 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 22,28 EUR zu. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.053 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 10,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,418 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,80 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 274,31 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 26.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

