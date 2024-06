JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Montagvormittag tiefer

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 28,86 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 28,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 28,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.552 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 30,84 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,409 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 256,15 Mio. EUR gegenüber 234,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,75 EUR fest.

