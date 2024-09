JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,24 EUR. Bei 27,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 9.444 Aktien.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). 15,93 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 284,66 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen

Montagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu